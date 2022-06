Olympiër Raf Bogaerts niet in selectie voor WK 3x3 basketbal in Antwerpen: “Ik krijg stank voor dank”

Een opmerkelijke afwezige in de selectie van de 3x3 Lions voor het WK in Antwerpen volgende week: Raf Bogaerts (28). Hij was er nochtans wel bij op de Spelen in Tokio en is een van de twee voltijdse Belgische 3x3-profs. “Dit is onbegrijpelijk.”

Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Maxime Depuydt, dat is de selectie van de 3x3 Lions voor het WK in hun eigenste Antwerpen (20-26 juni). De opvallendste afwezige: Raf Bogaerts. Bogaerts is een van de vier 3x3’ers die op de Olympische Spelen van Tokio 2021 op een zucht van de medailles strandde. Hij nam nadien ook deel aan de World Tour-wedstrijden en kreeg, samen met Vervoort, een profcontract, waardoor hij zich volledig kon toeleggen op het 3x3-basketbal.

Bogaerts werd om sportieve redenen niet geselecteerd, zo kreeg hij te horen van bezieler en coach Nick Celis. Geblesseerd is hij niet. Het komt hard aan bij Bogaerts. “Ik krijg stank voor dank, dit is niet te begrijpen. Ik heb het olympische traject meegemaakt, heb hier alles voor opgeofferd (Bogaerts had een vaste job als data-analist, red.). Ik keek er zo naar uit om in mijn stad te laten zien wat we kunnen, we zijn Antwerpenaars.” Of hij kan begrijpen dat Bryan De Valck en Maxime Depuydt, die er in Tokio nog niet bij waren, een plek kregen en hij niet? “Volgens mij heb ik mijn plaats in deze ploeg.”

Het is wel niet zo dat hij nu alle bruggen opblaast. “Zaterdag zal ik zoals iedereen van de ploeg een coronatest afleggen. Ik stop niet, maar dit komt wel hard aan.” Als een van de vier WK-Lions zaterdag positief test, kan hij er nog bij komen. Zo niet, ziet hij het WK aan zich voorbijgaan – zelfs al raakt iemand zondag, maandag of tijdens het WK geblesseerd, er mogen geen vervangers meer worden opgeroepen.

Vervelend gevolg: zijn profcontract loopt normaal gezien af na het WK. “Ik weet nog niet wat dit betekent voor mijn toekomst. De ploeg zal op dit WK in elk geval een goed resultaat moeten behalen, maar ik heb dat dus zelf niet in de hand. Dit is zeer jammer.”