Zeventiger met financiële problemen huurt riante villa voor plantage met 700 planten

Het begon in 2020, toen de zeventiger volgens zijn eigen verklaringen op café aan de praat raakte met een Duitser. Omdat de man tegen een schuldenberg van 200.000 euro opkeek na een faillissement, liet hij zich overtuigen om een grote villa te huren en de bovenverdieping ter beschikking te stellen als ruimte voor een plantage van 700 planten. Per oogst zou de man 20.000 euro verdienen, zo gaf hij toe. “Ik ben er met open ogen ingelopen. Het was de stomste fout van mijn leven. Het heeft me niets opgebracht. Nul komma nul euro. Het heeft me alleen maar heel veel miserie gebracht.”

Grote villa

Door politionele informatie startte de politie een observatie aan de villa in de Sint-Michielsstraat in Lanaken. “Ook de warmte- en stroommeting waren positief waardoor we overgingen tot een huiszoeking”, aldus de procureur vorige maand voor de Tongerse correctionele rechtbank. Toen kwam de uiterst professionele plantage aan het licht.

De ex-vrouw van de man stond ook terecht voor mededaderschap omdat ze volgens de aanklager op de hoogte was van wat haar partner op de bovenverdieping uitstak. Zelfs bleef ze ontkennen. “Ik heb niets gezien, niets geroken. Ik werkte heel lange dagen in de horeca waardoor ik nooit iemand in huis opmerkte. Alles gebeurde wanneer ik niet thuis was. Het huis was echt heel erg groot. We leefden altijd beneden. Daar hadden we drie slaapkamers, een grote badkamer, living en keuken. Dat was meer dan genoeg om te onderhouden. Boven kwam ik nooit”, zo sprak ze. Ook de zeventiger bevestigt dit.

Volgens de aanklager blijft het een ongeloofwaardig standpunt. “De inspecteurs vermeldden in hun pv dat er een sterke cannabisgeur waar te nemen was en dat je in de gang het water hoorde stromen voor de opticlimats. Hoe kan je in dat huis leven zonder dit op te merken?” Toch bestaat er volgens de rechter genoeg twijfel om de vrouw vrij te spreken voor de cannabisplantage.

Speedgebruik door corona

Tijdens de huiszoeking werd er wel speed van de vrouw aangetroffen. Dat geeft ze wel toe. “Ik heb in het begin van de pandemie zes weken in bed gelegen door corona. Nadien moest ik terug in de horeca beginnen werken, maar het lukte me fysiek niet meer. Een collega had de oplossing en ik heb me laten vangen. Ik heb dat spul twee keer gebruikt maar ik werd er hondsziek van. Omdat ik het niet durfde weggooien, heb ik het in huis laten liggen.” Hiervoor krijgt ze de opschorting van straf.

De Tongerse rechter veroordeelde de zeventiger wel tot een gevangenisstraf van achttien maanden met volledig uitstel en een geldboete van 8.000 euro waarvan 1.600 euro effectief voor de plantage.