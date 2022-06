Twee jaar cel voor drugskoerier betrapt met 5 kilo ketamine in laadruimte

Een 30-jarige Nederlander krijgt twee jaar met de helft uitstel omdat hij in Maaseik met 5 kilo ketamine in de laadruimte van zijn bestelwagen betrapt werd tijdens een verkeerscontrole aan de Maasbrug.

Op 26 oktober 2021 rond 12.30 uur werd de Nederlandse bestelwagen Opel Vivaro aan de Maasbrug in Maaseik aan de kant gezet voor een verkeerscontrole. “De man was bijzonder zenuwachtig”, zo vertelde de Tongerse procureur tijdens de behandeling van de zaak. “In de laadruimte van zijn bestelwagen lag een witte draagtas met daarin een zwarte plastiek zak. In die zak zat maar liefst 5 kilogram ketamine en in totaal 1.750 euro cash geld.” De drugs zat verpakt in een met een colsonbandje afgesloten sealbag.

Grote hoeveelheid

De man moest zich vrijdag enkel verantwoorden voor het bezit van de drugs. “Maar de hoeveelheid drugs wijst natuurlijk ook op de verkoop. Bij zo’n grote hoeveelheid gaat het meestal ook om een vereniging. Dit kan je alleen niet financieren. Hij moet aangestuurd worden door anderen”, zo sprak de procureur vorige maand tijdens de behandeling van de zaak.

Zwijgrecht

De Nederlander beroept zich sinds zijn arrestatie op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat, meester Gino Houbrechts, gaf de feiten toe. “Hij heeft aan mij verteld dat hij inderdaad als koerier werkte en 1.500 euro kreeg om een pakketje van punt A naar punt B te brengen. Er is geen discussie over.”

De rechter veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van twee jaar met de helft uitstel. Van de geldboete van 8.000 euro wordt 5.600 euro uitgesteld.