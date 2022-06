Opnieuw Belgische zege in Baby Giro: na Gil Gelders nu Lennert Van Eetvelt met indrukwekkende winst op Colle Fauneira

De Belgen boeren goed in de Giro d’Italia U23. Vierentwintig uur nadat Gil Gelders van het Development Team Bingoal – Pauwels Sauces WB won was het vrijdagmiddag de beurt aan Lennert Van Eetvelt van Lotto-Soudal.

De twintigjarige belofte uit Lubbeek pakte uit met een raid op de Colle Fauneira. Het overwicht van de toekomstige prof bij Lotto-Soudal (contract loopt vanaf 1 januari) was zo verpletterend dat hij een minuut en een kwart voorsprong had op de Fransman Lenny Martinez. De Brit Leo Hayter van Hagens Berman Axeon behoudt het roze. Van Eetvelt bewees vooral dat zijn eindzege in de Vredeskoers (waar hij ook een etappe won) en zijn tweede plaats in de Ardense Pijl en Luik-Bastenaken-Luik geen toevalstreffers waren. In de stand is hij na zijn demonstratie opgerukt naar de tweede plaats op iets meer dan drie minuten van de pupil van Axel Merckx.

Met ook al de Ruienaar William Lecerf Junior op plaats drie was het succes van de jongerenformatie van Kurt Van de Wouwer op Colle Funeira compleet. Twee dagen op rij winst van een Belgische belofte in de Ronde van Italië, het is absoluut géén jaarlijks gegeven. (hc)