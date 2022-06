PODCAST. Hoe ILA dol is op haar fans, maar niet per se op hun speeksel

Of ze nu voor 5 man speelt of voor een zaal met 600 bezoekers: het maakt Ilayda Cicek uit Peer geen bal uit; ze smijt zich sowieso volledig als ze met ILA speelt.

Dat is ze dit jaar voor een groot publiek aan het bewijzen, want de zomer van 2022 is van haar. Na winst in Limbomania en De Nieuwe Lichting surft single Leave Me Dry lustig op de golven van de radiozenders, en spelen ILA en haar maten het hele land plat.

