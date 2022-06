Patro strikt Beerschot-icoon Tom Pietermaat: “Het waren mentaal en emotioneel zware weken”

“Ik heb met Beerschot de opgang meegemaakt van vierde klasse tot 1A”, zegt Pietermaat, die op het Kiel nog een contract van één jaar had. “Een clausule bepaalde dat ik bij degradatie 40 procent moest inleveren of we onze vrijheid konden bekomen. Ik hoopte dat de inlevering tot 20 procent beperkt kon blijven en ik zo iets meer zekerheid had. Niet dus.”

“Een eerste gesprek met Patro, twee weken geleden, verliep meteen zo super dat we snel tot een akkoord kwamen. Sommigen vinden die sportieve stap terug naar een amateurreeks wellicht bizar, er was immers ook interesse uit 1B en het buitenland, maar die kennen het project van Patro niet. Ik intussen wel. Dat professionalisme en de ambitie van de club, gekoppeld aan een lange termijn waarbij ook het financieel plaatje klopte, deden me kiezen voor Patro. Ik heb een driejarig contract getekend. Dat ik namiddag nu ook tijd kan blijven vrijmaken voor mijn tien maanden jonge dochtertje zorgde ook voor een surplus”, aldus Pietermaat, die bij Patro alvast wat bekende gezichten ontmoet. “Jordi Belin is van mijn streek en volgde met mij de topsportschool in Leuven. Met Sam Valcke speelde ik bij KV Mechelen. Yassin Gueroui ken ik via zijn broer Hichan, ploegmaat in de jeugdopleiding van Westerlo. Ik logeerde destijds regelmatig bij de familie Gueroui en kijk ernaar uit zijn vader terug te ontmoeten. Superwarme mensen.”

Pietermaat ziet tot slot nog een voordeel aan Patro. “De clubkleuren. Mijn dochtertje heeft heel wat paarswitte poppetjes en knuffels. Die kan ze dus allemaal behouden”, lacht hij.