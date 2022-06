De extra peilputten worden geslagen, net over de gemeentegrens van Bocholt met Ellikom. — © roger dreesen

Bocholt

Op en rond de site van de voormalige arseenfabriek in Reppel voert een onderaannemer in opdracht van OVAM extra bodemonderzoek uit. Om te bepalen hoe het best gesaneerd kan worden, zijn er een 30-tal extra meetputten nodig. Die peilputten worden op dit moment geslagen.