Jarige leeuwen verslinden zebra en giraf in Antwerpse Zoo

In de Antwerpse Zoo zijn de drie leeuwenwelpen Whisker, Waka en Winta jarig. Zij vieren hun eerste verjaardag en dat willen de verzorgers niet zo maar laten passeren.

De afgelopen weken hebben ze met veel plezier en hier en daar serieus gevloek drie dieren in papier-maché he geknutseld. Die zebra, giraf en antilope hebben ze vanmorgen gevuld met vers vlees en zo in het leeuwenperk gezet. Hoewel de dieren eerst wat bedenkelijk kijken, vallen ze toch snel aan.

De verzorgers en het publiek genieten van het enthousiasme van de dieren en de kinderen die op schoolreis zijn, zingen luidkeels Happy Birthday. Een giraf en een zebra op het menu, als dat geen leeuwenfeest is!

bl