Louis Theunisse: “Bill Gates is ook drie keer failliet gegaan.” — © Johannes Timmermans

Het is een van de meest veelbelovende maar meteen ook meest complexe gebieden van Nederlands-Limburg: de voormalige cementfabriek van ENCI. Het is voor 8,1 miljoen euro verkocht aan het onbekende Limburg Real Estate (LRE). Wie zijn de gezichten hierachter? En is dit de juiste partij voor deze enorme klus, die een lange adem vergt?