Tadej Pogacar domineert in Ronde van Slovenië en slaat dubbelslag met ritwinst en leidersplaats

De derde rit van de Ronde van Slovenië is in het mandje gevallen van wie anders dan Tadej Pogacar. De tweevoudige Tourwinnaar van UAE Team Emirates was ronduit indrukwekkend bergop en reed solo naar de zege in Celje. Ploegmakker Rafal Majka werd tweede, Nicola Conci eindigde knap derde. Pogacar neemt op de derde dag de leiderstrui over van Majka.

Na de sprintersetappe donderdag, moest er op dag drie weer geklommen worden in de Ronde van Slovenië (2.Pro). De relatief korte rit van Žalec naar Celje, 145 kilometer om precies te zijn, telde twee stevige hindernissen bergop. De Lipa dook als eerste op, de Svetina moest de scherprechter worden met een top op twintig kilometer van de streep. Kon Tadej Pogacar net als in de openingsrit zijn Tourvorm etaleren? Hij moest het wel met twee belangrijke UAE-pionnen minder doen: Mikkel Bjerg en Vegard Stake Laengen stapten uit koers met corona. Ook in Slovenië rukt het beestje op.

Een onbekend trio reed lange tijd voorop, de nodige publiciteit was binnen. Hun verhaal was op een kleine dertig kilometer van het einde geschreven. Een compact maar groot peloton trok richting de Svetina (5,6 kilometer aan 7,5%). Een eerste tempoversnelling bergop van Pogacar trok dat peloton op een lint. De tweevoudige Tourwinnaar trok door, enkel ploegmakker en leider Rafal Majka zat in zijn wiel. In de achtergrond probeerde Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) de kloof te dichten, maar het duo Pogacar-Majka werd alsmaar kleiner in de verte, met nog twintig kilometer te gaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een-tweetje voor UAE

De twee van UAE kozen voor een voorzichtige afdaling van de Svetina. Mohoric is daar geen fan van, herinnert u nog zijn gekke afdaling van de Poggio in Milaan-Sanremo begin dit jaar? De Sloveense meesterdaler begon risicovol, maar zelf hij koos op het natte wegdek voor meer zekerheid. Op zeven kilometer van de streep kwam Nicola Conci (Alpecin-Fenix) uit het niets aansluiten bij de twee vooraan, hij had de afdaling van zijn leven gereden.

Op de slotklim naar het kasteel van Celje dropte Pogacar opnieuw een bommetje. Noch Majka, noch Conci kon volgen. Pogacar kwam net als vorig jaar solo aan bij het kasteel van Celje. Met zijn zege slaat het Sloveense wonderkind meteen een dubbelslag: hij is ook de nieuwe leider in de ronde van zijn thuisland, met nog twee ritten te gaan. Majka streed nog voor de tweede plek, die hij ook binnenhaalde. Conci werd na een indrukwekkende inhaalrace derde.