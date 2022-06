Fonteintjes, waterspeeltuinen of varen op een banaan: twintig tips voor waterpret in Limburg

De temperaturen schieten de hoogte in: hoog tijd voor verkoeling. Onze redactie verzamelde de beste plekken voor grenzeloze waterpret in Limburg. Van waterfonteintjes voor de kids tot zotte toeren op een wakeboard: dit zijn onze twintig verkoelende tips.

1. Wakeboarden bij Terhills Cablepark

© Boumediene Belbachir

Onder begeleiding van ervaren instructeurs leer jij bij Terhills Cablepark wakeboarden of waterskiën. Deze avontuurlijke sport biedt niet enkel spanning en avontuur, maar ook verkoeling tijdens warme zomerdagen.

Adres: Nationaal Parklaan 5, Dilsen-Stokkem

Prijs: Vanaf 29,5 euro per persoon

Meer info: www.terhillscablepark.be

2. Kajakken en raften op de Maas

Maak er samen met je vrienden een leuke uitstap van en geniet tijdens een rustgevend kajaktochtje van het uitzicht over de Maasvallei of ga voor het ruigere werk tijdens het raften. Nat ben je ongetwijfeld!

Adres: Maasdijk, Lanaken

Prijs: Vanaf 20 euro per persoon

Meer info: www.kajakmaasland.be

Kajakken en raften op de Maas. — © Kajak Maasland

3. Suppen bij SUPclub Maasvallei

SUP staat voor Stand Up Paddling en komt van oorsprong uit Hawaï, maar sinds enkele jaren is het ook hier een hype. Geniet van de zonsopgang, zonsondergang of de vollemaan tijdens een van de ontspannende sessies bij SUPclub.

Adres: Parking Heerenlaak-Houtweg, Maaseik en Plas van Ophoven, Kinrooi

Prijs: Een sup kan je huren vanaf 20 euro

Meer info: www.supclubmaasvallei.be

4. Waterskiën, banaanvaren of flyboarden bij Waterskicentrum De Vossemeren

Bij het Waterskicentrum De Vossemeren vind je voor ieder wat wils. Ben je sportief en wil je graag op skilatten over het water scheuren? Of mag het iets gekker zijn en kies jij daarom eerder voor de bananenboot of het aquapark? Trek je badpak aan en ontdek het allemaal in Lommel.

Adres: Centerparcs De Vossemeren, Elzen 145, Lommel

Prijs: Activiteiten vanaf 10 euro per persoon

Meer info: www.hetwaterskicentrum.be

5. Stand Up Paddle en Sup Yoga bij V.V.W. Zutendaal

De Papendaalse plas in ontstaan in de jaren ’60 en is sinds 1982 de uitvalsbasis van zeil- en surfclub V.V.W. Zutendaal. Hier kan je komen ontspannen en verkoelen te midden van het water tijdens een leerrijke Sup Yoga-sessie.

Adres: Sellerveldstraat 10, Zutendaal

Prijs: Vanaf 10 euro per persoon per sessie

Meer info: www.vvwz.be

Suppen bij SUPclub Maasvallei. — © V.V.W. Zutendaal

6. Dommelafvaart bij de Neerpeltse Watersportclub

De Neerpeltse Watersport Club biedt je de mogelijkheid om het mooiste gedeelte van de Dommel tussen Neerpelt en Valkenswaard per kano of kajak af te varen. Door de vriendschappelijke sfeer in de club voelt elke water- en natuurliefhebber zich hier thuis.

Adres: Lommelsakker 7, Pelt

Prijs: 15 euro voor een eenpersoonskajak. 30 euro voor een twee- of driepersoons Canadese kano.

Meer info: www.nwc.be

7. Dansende fonteintjes in Sint-Truiden

Waterpartijtjes in het midden van de stad spreken altijd tot de verbeelding. De dansende fonteintjes op de Groenmarkt in Sint-Truiden bieden het ideale plekje om even verfrissing te vinden. Ook kinderen maken hier ongetwijfeld plezier.

Adres: Groenmarkt, Sint-Truiden

Prijs: Gratis

Meer info: www.visitsinttruiden.be/aanbod/grote-markt-en-groenmarkt/

Dansende fonteintjes in Sint-Truiden. — © Stad Sint-Truiden

8. Spelen in de Jeker in Tongeren

Tijdens de heraanleg van recreatie- en stadspark de Motten lag de focus grotendeels op het integreren van water aan de rand van het centrum van Tongeren. Door het openleggen van de Jeker en het voorzien van dansende fonteintjes is dit de ideale plek om te verkoelen voor jong en oud.

Adres: Stadspark De Motten, Kastanjewal, Tongeren

Prijs: Gratis

Meer info: www.tongeren.be/activiteiten/detail/180/stadspark-de-motten

Spelen in de Jeker in Tongeren. — © Stad Tongeren

9. Waterspeeltuin De Beemden in Attenhoven

Nét buiten Limburg, maar zeker de moeite waard om deze zomer samen met je kinderen waterspeeltuin De Beemden in Attenhoven bij Landen te ontdekken. Hier is niet enkel speelplezier gegarandeerd, maar ook nat worden en in de modder ploeteren kan hier met veel succes.

Adres: Attenhovenstraat 171, Landen

Prijs: Gratis

Meer info: www.landen.be/speeltuin-de-beemden

Waterspeeltuin De Beemden in Attenhoven — © Stad Landen

10. Dansende fonteintjes bij Speeltuin De Alk

Speeltuin De Alk heeft niet enkel speeltuigen, maar ook go-carts, minigolf en dansende fonteintjes. Vanaf 8 juli kan je na enkele opfriswerken in het domein opnieuw genieten van alle faciliteiten. Zowel speel- als waterpret gegarandeerd!

Adres: Laagdorp 17, Alken

Prijs: Gratis

Meer info: www.alken.be/recreatiedomeindealk

11. Waterspeeltuin bij het LAGO Bloesembad in Sint-Truiden

Naast het subtropische zwembad, biedt het Bloesembad tijdens mooie zomerdagen ook toegang tot een waterspeeltuin voor groot en klein. Kinderen genieten dus niet enkel van het zwemmen maar ook van het zonnetje tijdens hun speeltijd in het water.

Adres: Olympialaan 10, Sint-Truiden

Prijs: Vanaf 7,20 euro. Kinderen onder de 3 jaar mogen gratis binnen.

Meer info: www.lago.be/sint-truiden

12. Surfen, zeilen en roeien op Het Schulensmeer

© Koen Luts

Bij het Schulensmeer kan je niet enkel terecht voor deugddoende wandelingen, maar ook de avonturier in jou wordt hier getriggerd door de surf-, zeil- en roeimogelijkheden. Geniet vanop het water van de mooie natuur, de zon en de verkoeling.

Adres: Demerstraat 60, Lummen

Prijs: Vanaf 9 euro voor een dagkaart

Meer info: www.schulensmeer.be

13. Met een zelfgemaakt vlot het water op bij Sailcenter Kinrooi

Bouw met zes balken, vier tonnen, touwen en een handleiding voor het leggen van stevige knopen een echt vlot. Ben je geslaagd in je opdracht en maak je een zorgeloos tochtje of ga je toch samen met je vrienden kopje onder op het meer?

Adres: Maasdijk 1, Bus 2, Ophoven (Kinrooi)

Prijs: Vanaf 35 euro per vlot. Zwemvesten aan 3 euro per stuk.

Meer info: www.sailcenterlimburg.com/verhuur/vlotbouw-materiaalid24/

Met een zelfgemaakt vlot het water op bij Sailcenter Kinrooi. — © Sailcenter Kinrooi

14. Waterskiën bij Watersportclub Aldeneiker Plas

Elke eerste zaterdag van de maand kan je bij Watersportclub Aldeneiker Plas een initiatieles waterskiën volgen. Maak kennis met deze spannende watersport samen met een ervaren trainer die je leert om toch niet al te vaak in het water te belanden.

Adres: Herenlaakweg 23, Maaseik

Prijs: 50 euro per initiatieles van 30 minuten

Meer info: www.wapmaaseik.be

15. Speelfontein De Vryheyt in Lommel

In Lommel kunnen kinderen bij mooi weer verkoeling zoeken bij de speelfonteinen aan De Vryheyt, tussen GlazenHuis en CC De Adelberg. Als ze liever de voeten drooghouden kunnen ze ook in het speelbos of een van de groene parkjes in de omgeving terecht.

Adres: Vryheyt 250, Lommel

Prijs: Gratis

Meer info: www.toerismelommel.be

16. Aquapark in Terhills Cablepark

Terhills Cablepark heeft er een nieuwe, spectaculaire attractie bij om je deze zomer volledig uit te leven op het water. Het immense aquapark heeft een oppervlakte van 2.000m² met maar liefst 64 obstakels. Ideaal als gezinsuitstap of teambuilding.

Adres: Nationaal Parklaan 5, 3650 Dilsen-Stokkem

Prijs: 14 euro per persoon

Meer info: www.terhillscablepark.be

Het aquapark in Terhills Cablepark. — © Terhills Cablepark

17. Dansende fonteintjes aan het Molenpoortplein in Hasselt

Woon je midden in de stad en ben je op zoek naar een verfrissende plek waar ook je kinderen plezier kunnen maken in het water? Dan zijn de dansende fonteintjes aan de Molenpoort in Hasselt ideaal om pootje te baden of zelfs kletsnat weer naar huis te gaan.

Adres: Molenpoort, Hasselt

Prijs: Gratis

18. Zeilen, windsurfen of suppen bij zeilclub Sirocco op de Paalse Plas in Beringen

Wil jij graag proeven van watersporten zoals zeilen, windsurfen of suppen? Schrijf je dan in voor een initiatieles of windsurfkamp voor de kinderen. Heb je al wat ervaring? Dan kan je materiaal huren en er zelf opuit trekken op het water.

Adres: Holststraat 85, Paal

Prijs: Een sup- of surfplank kan je huren voor 20 euro zonder lidmaatschap

Meer info: www.sirocco.tk

Zeilen, windsurfen of suppen bij zeilclub Sirocco op de Paalse Plas in Beringen — © Sirocco

19. Dansende fonteintjes tussen Shopping 1 en 2 in Genk

In 2018 werd de Rootenstraat in Genk volledig gerenoveerd met de dansende fonteintjes als pronkstuk tijdens de inhuldiging. De waterpartij met een diameter van 15 meter is zo de dertiende in de stad. Waterpret verzekerd wanneer je door het centrum loopt!

Adres: Rootenstraat, Genk

Prijs: Gratis

20. Waterspraytuin bij Tarzan & Jane in Heusden-Zolder

Met de telkens warmere zomers willen de eigenaars van binnenspeeltuin Tarzan & Jane in Heusden-Zolder ook waterpret aanbieden voor hun bezoekers. Op 30 juni plannen ze dan ook de opening van het – naar eigen zeggen – grootste waterspraypark van België.

Adres: Michel Scheperslaan 183, Heusden-Zolder

Prijs: vanaf 12 euro

Meer info: www.tarzanenjane.be