Vier onafhankelijke bestuurders in raad van bestuur VRT bekend

De Vlaamse regering heeft vrijdag vier onafhankelijk bestuurders in de raad van bestuur van de VRT voorgedragen. Het gaat onder meer om Jo Maes, ceo van IT-bedrijf Ordina, en Joeri Van den Bergh, mede-oprichter van consultant InSites.

De gedeeltelijke depolitisering van de raad van bestuur werd eerder dit jaar goedgekeurd door het parlement. De VRT had vroeger twaalf politiek benoemde leden in de raad van bestuur. Die verdeling gebeurde op basis van de grootte van de fracties in het parlement. Een derde van die politiek aangeduide bestuurders moet nu plaats ruimen voor vier onafhankelijke experts.

De nieuwe onafhankelijke bestuurders werden voorgedragen door een onafhankelijke benoemingsadviescommissie. Het moest volgens het decreet gaan om personen met relevante expertise in de media. Er reageerden 136 kandidaten op de oproep.

Het gaat om Jo Maes, ceo van IT-bedrijf Ordina, Joeri Van den Bergh, mede-oprichter van consultant InSites, zelfstandig consultant Jacqueline Smit en Marleen Nijsten, marketingdirecteur bij energieproducent Luminus.

De politieke bestuurders in de raad zijn Frieda Brepoels, Nico Moyaert, Philippe Beinaerts, Eric Deleu, Rozane De Cock, Dirk Sterckx, Geneviève Lombaerts en Bart Caron.