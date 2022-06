“Al 130 gevaarsituaties in kinderopvang gemeld bij Agentschap Opgroeien in 2022”

Bij het Agentschap Opgroeien zijn dit jaar al 130 gevaarsituaties in de kinderopvang gemeld. Dat heeft Katrien Verhegge, administrateur-generaal van het agentschap vrijdag gezegd in de onderzoekscommissie kinderopvang van het Vlaams Parlement. Dat cijfer is goed voor 80 procent van het totaal van 2021, en al meer dan het totaal van de jaren voordien.

Het Agentschap Opgroeien lijkt sinds het drama in ‘t Sloeberhuisje – waar een baby overleed na mishandeling – kordater optreedt tegen kinderopvanginitiatieven. Sindsdien duiken er ook meer berichten op over geschorste en gesloten opvanginitiatieven. Verschillende parlementsleden vroegen zich af “waarom er nu wél kan opgetreden worden, terwijl er al jaren alarmsignalen zijn over de veiligheid in de opvang”.

Maar volgens leidend ambtenaar Katrien Verhegge klopt dat beeld niet helemaal. “Er zijn iets meer handhavingen, maar wij schorsen of heffen niet meer op dan vroeger. Maar elke beslissing komt nu wel in de media”, aldus Verhegge.

130 gevaarsituaties

Wat wél sterk is toegenomen is het aantal aangemelde gevaarsituaties. Dit jaar staat de teller al op 130. Dat is op minder dan een half jaar al 80 procent van de 163 meldingen in heel 2021, en al meer dan in de volledige jaren voordien. Zo waren er in de periode 2016-2018 telkens 83 meldingen, in 2019 115, en in 2020 99 (al is dat cijfer minder relevant door de coronapandemie).

Volgens Verhegge speelt de huidige ‘crisis’ wellicht een rol in die stijging. Zij vindt het op zich ook wel een goede zaak dat er een “hogere alertheid” is.

Spervuur aan vragen

De top van het Agentschap Opgroeien kreeg vrijdagvoormiddag in de onderzoekscommissie kinderopvang een ware spervuur aan vragen. Veel parlementsleden hebben kritische vragen bij de manier waarop het agentschap de voorbije jaren de veiligheid in de kinderopvang heeft opgevolgd, waarom er in bepaalde dossiers niet (eerder) is ingegrepen, en of er momenteel voldoende garanties zijn om de kwaliteit en veiligheid in de opvang te verzekeren.

Een van de centrale vragen is of het agentschap de voorbije jaren voldoende heeft gedaan om de veiligheid in de kinderopvang te garanderen en op te volgen. Zo plaatsen verschillende parlementsleden kritische kanttekeningen bij de manier waarop dossiers worden opgevolgd.