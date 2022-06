Man is woedend wanneer hij onvoorzichtige bezorger bezig ziet met zijn peperduur pakje: “Hier betalen we niet voor!”

Man kan ogen nauwelijks geloven wanneer hij bezorger bezit ziet met zijn peperduur pakje: “Hier betalen we niet voor!” — © Kennedy News via Reuters

Een pakjesbezorger van DPD heeft zich afgelopen weekend erg onbezonnen gedragen in het Engelse Harrow. Op beelden die een buurtbewoner vastlegde, is te zien hoe hij verschillende pakjes op erg onvoorzichtige wijze in zijn busje gooit. De maker van de beelden diende klacht in, waarna de man is ontslagen.

Een van de pakjes behoorde aan Mehjabeen Jabarullah, tevens de man die de video kon vastleggen. Hij had een Samsung-stofzuiger besteld die ruim 800 euro waard was. “Hij liet mijn stofzuiger tot twee keer toe vallen en gooide hem keer op keer op de trolley”, vertelde hij. Ook de broer van Jabarullah reageerde boos toen hij de beelden op sociale media zag verschijnen. “Dit is walgelijk gedrag, hier betalen we niet voor!”

Het was niet de eerste keer dat de pakjesbezorger woede opwekte bij de man. Een dag eerder was de bezorger al aanwezig bij de woning om de stofzuiger te bezorgen. “Ik was aan het koken toen ik bestelwagen van DPD zag wegrijden”, aldus Jabarullah. “Volgens hem was er niemand thuis om het pakje in ontvangst te nemen, terwijl hij niet eens heeft aangebeld.”

Uiteindelijk leidde een klacht tegen Samsung en DPD ertoe dat de man is ontslagen. “Het gedrag van deze chauffeur is verre van hetgeen we verwachten”, vertelde een woordvoerder van de pakjesdienst. “We zijn een onderzoek gestart en kunnen bevestigen dat hij nooit meer voor DPD zal werken.”

(kmlo)