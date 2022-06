Tom Van Damme herverkozen tot voorzitter Belgian Cycling

Oost-Vlaming Van Damme volgde in 2010 Laurent De Backer op als voorzitter van de wielerbond. Onder zijn beleid werd de werking van de federatie geprofessionaliseerd en verhuisde de bond van de oude gebouwen in Vorst naar een nieuwbouwcomplex in Tubeke, naast de installaties van de KBVB. Van Damme bekleedt ook functies binnen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en is betrokken bij de werking van de Internationale Wielerunie UCI.