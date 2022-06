Een reusachtige eend is de blikvanger van de Think Pink Duckrace. — © LW

DIEST

Zondagmiddag worden in Diest duizenden eendjes te water gelaten op de Demer. Dat gebeurt voor de Think Pink Duckrace ten voordele van de strijd tegen borstkanker. Het eendje dat als eerste over de streep komt wordt bekroond met een gouden exemplaar van 5.000 euro. Je kan nog altijd een eendje adopteren.