Politie Hasselt arresteert ‘danserke’: 25-jarige man naar gevangenis gebracht

De rechercheurs van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) arresteerden woensdagnamiddag het ‘danserke’. De 25-jarige man die illegaal in ons land verblijft werd na zijn arrestatie verhoord. De politie verdenkt hem van het plegen van minstens vijf gauwdiefstallen in de Hasseltse binnenstad. De man trok naar feestende mensen die in de uitgaansbuurt rondwandelden en beschonken waren. Meestal deed hij dan een soort van dansje waarbij de benen van de slachtoffers geblokkeerd werden en zij dreigden te struikelen. In dat manoeuvre beroofde de dief de feestvierders. Hij nam gsm-toestellen of portefeuilles af. Vervolgens nam hij de benen. Vluchten zou hij doen door er met de fiets vandoor te rijden.

Geïdentificeerd

Tijdens het onderzoek werden alle beschikbare camerabeelden van de feiten geraadpleegd en zo kwam de lokale recherche het ‘danserke’ op het spoor. Hij werd geïdentificeerd op basis van de beelden én de getuigenissen van de slachtoffers. Zij konden de verdachte aanwijzen. Het gaat om een twintiger die mager oogde en klein was van gestalte. Tijdens zijn berovingen was hij deftig gekleed.

Na zijn verhoor werd de dief donderdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Deze besliste om de man aan te houden en over te brengen naar de gevangenis. Of er gestolen portefeuilles en gsm’s zijn teruggevonden is niet geweten.

ppn