Chemisch drugslabo ontdekt in kelder Dilsen-Stokkem: “Levensgevaarlijke zoutzuurdampen”

Op 5 oktober 2020 kreeg de brandweer een oproep via de alarmcentrale 112 over een mogelijke brand in een woning in de Kanaalstraat in Dilsen-Stokkem. In de achterliggende garage was er rookontwikkeling ontstaan afkomstig uit een doorgang die uitkwam in de kelder onder de woning.

Een 29-jarige, man die aanwezig was in het pand, vertelde de brandweermannen dat het ging over een brand door een pelletkachel. “Een leugen, want er was iets heel anders aan de hand”, zo sprak de advocate van brandweerzone Oost-Limburg. “De brandweermannen kwamen in een zoutzuurwolk terecht en dat bracht hen meteen in gevaar. Die man heeft een verzonnen verhaal verteld, liet die brandweermannen binnengaan en zweeg in alle talen over die giftige chemische stoffen. Hun materiaal en kleding was meteen aangetast. Gelukkig is het daarbij gebleven maar het had veel erger kunnen aflopen.” Voor de materiaalschade eist de brandweer nu een schadevergoeding.

DNA op peuken en blikjes

Al snel werd duidelijk dat er een chemisch labo in de kelder van de garage actief was. “Het ging om een labo waarin APAAN wordt omgezet naar BMK, een grondstof voor de aanmaak van amfetamines”, aldus de Tongerse procureur. Eerst werd de 29-jarige man en zijn drie jaar jongere broer aan het labo gelinkt door hun aanwezigheid op het moment van de brandweerinterventie. Later bleek er ook DNA van de mannen aanwezig op peuken, blikjes en mondmaskers. “Zij waren de koks en werkten in het labo.”

De eigenaar van het pand moest zich ook verantwoorden omdat hij zijn garage ter beschikking had gesteld. “Nederlanders zouden de grondstoffen naar het labo brengen, maar op camerabeelden is te zien hoe ook hij met een gehuurd busje aan het pand arriveert. Hij had dus wel degelijk een actieve rol”, zo stelde de aanklager. Tot slot werd ook de zogenaamde spilfiguur, een 32-jarige man uit Dilsen-Stokkem, aan het lab gelinkt door telefonieonderzoek. “Hij gaf alle richtlijnen”, zo besloot de aanklager. Voor de dertiger wordt er een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 16.000 euro gevraagd. Voor de andere drie verdachten eiste het OM een opsluiting van drie jaar en geldboetes van 8.000 euro.

De advocaten van de vier verdachten vragen mildere straffen omdat volgens hen de rollen van hun cliënten niet zo groot zijn als wat de procureur beweert.

Vonnis volgt op 19 juli.