Vrouw (43) haalt jarenlang duizenden euro’s af met bankkaart van ouder koppel: “Ze leefden in armoede en hun spaarrekening was leeg”

Sint-Niklaas/Dendermonde/Berlare

Een 43-jarig vrouw zat deze week op de beklaagdenbank in de correctionele rechtbank van Dendermonde op verdenking van oplichting. Vele jaren lang zou ze geld afgehaald hebben voor een ouder koppel, maar ze zou honderdduizenden euro’s in eigen zak gestoken hebben. De vrouw haalde overal in het Waasland en streek rond Dendermonde geld af met de kaart van het koppel. “Terwijl het koppel in erbarmelijke omstandigheden leefde, ging de vrouw er met al het geld vandoor.”