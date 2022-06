18 maanden cel geëist voor twintigers die met loodjesgeweer op man in bushalte schieten

Een Bilzenaar (25) en een Riemstenaar (22) riskeren elk 18 maanden cel omdat ze een man in een bushalte in Bilzen beschoten met een loodjesgeweer. “Waar is jullie normbesef?”, aldus de rechter.

“We hebben er geen uitleg voor, we waren onder invloed van drugs”, meer hadden de 25-jarige Bilzenaar en 22-jarige man uit Riemst vrijdagochtend niet te vertellen voor de Tongerse rechtbank, toen ze werden verhoord voor de feiten op 29 april 2019.

De twee voormalige vrienden moesten zich verantwoorden omdat ze voor het plezier een onschuldige man met een loodjesgeweer vanuit het keukenraam van een woning in Bilzen beschoten. “Ik ben gewoon ontzettend dom geweest”, zo zuchtte de Bilzenaar. “Eerst hebben we wat op duiven geschoten, nadien op de bus die voorbijgereden kwam en dan zagen we die man zitten in de bushalte.”

Zijn kameraad bevestigde dat het ging om een impulsieve beslissing, gemaakt onder invloed van enkele jointjes. “Hebben jullie nog normbesef in jullie hoofd? Ik weet niet hoe jullie jullie plaats in de maatschappij zien maar wat jullie gedaan hebben is gewoon waanzinnig”, zo haalde de Tongerse rechter uit tijdens de behandeling van de zaak.

18 maanden cel

Ook de procureur spreekt over bijzonder ernstige feiten en wees op de verwondingen die het slachtoffer opliep. “De spoedarts bevestigde dat er een kogel in de borst werd afgestopt door het sterke weefsel rond het hart, maar die moest wel operatief verwijderd worden. Als een van de kogels ook het gezicht had geraakt, kon het zelfs dodelijk geweest zijn. Zo’n gedrag vertonen op zo’n jonge leeftijd is echt problematisch. Ze moeten bij zichzelf te rade gaan want dit is een bijzonder gevaarlijke ingesteldheid.” De aanklager eist voor de twee mannen celstraffen van 18 maanden en geldboetes van 800 euro.

Werkstraffen

De advocaten van de twintiger vragen elk een werkstraf voor hun cliënt. “Ze waren allebei begaaid door de joints, maar dat is geen uitleg om zo’n feiten te plegen. We zijn ondertussen wel meer dan 2,5 jaar verder. Mijn cliënt heeft de vicieuze cirkel in zijn leven doorbroken, afstand genomen van zijn kameraad en hij is afgekickt van de drugs. Hij heeft enorm veel schuldinzicht en hij wil zich excuseren”, zo sprak meester Tom Vanoverbeke. Meester Mark Huygen, die optrad voor de 22-jarige man, had het over de moeilijke jeugd van zijn cliënt. “Zijn vader zat 18 jaar in de cel. Een goed voorbeeld heeft hij nooit gehad.”

Vonnis volgt op 19 juli.