Popkoor Sing & Swing wordt Sens

Het werd een speciale avond want het popkoor vierde niet alleen haar tienjarig jubileum, maar daarnaast werd ook de nieuwe naam van het popkoor onthuld. Dirigent, bezieler en voorzitter Dirk-Jan Kerris schetste in het kort de historiek van dit dames-popkoor. Het begon allemaal in 2012 vanuit het toenmalige Sint-Ceciliakoor waarvan de jongere dames wat “lichtere” muziek wilden brengen. Hun allereerste liedje was Kumbaya. Gaandeweg kwamen er niet alleen heel wat leden, maar ook heel wat liedjes bij en in het najaar van 2012 werd “Sing en Swing” geboren, in de volksmond in Spouwen ook wel het gospelkoor genoemd. Het eerste grote optreden was ook meteen een feit, nl. het kerstconcert in hun thuisbasis.Na een aantal keren van repetitie locatie te zijn veranderd, kwamen ze begin 2020 terug thuis in Grote-Spouwen in OC De Blondeswinning. Helaas kwam toen corona roet in het eten gooien, maar ze bleven niet met de pakken zitten en ze hebben zodra het weer mocht de draad terug opgepikt en er blijven voor gaan. Na tien jaar vonden ze de tijd ook rijp voor een nieuwe naam omdat het gedeelte van de naam “Swing” soms voor verwarring zorgde en tijdens de academische zitting werd de nieuwe naam Sens – waarin de vorige naam Sing en Swing ook nog een beetje verborgen zit - figuurlijk boven de doopvont gehouden.Ook schepen van cultuur, Griet Mebis, bracht namens het gemeentebestuur van Bilzen de felicitaties over en loofde de unieke prestaties van dit koor.De leden van het eerste uur, alsook het bestuur werden in de bloemetjes gezet. Na het officiële gedeelte volgde een receptie waar er werd bijgebabbeld en heel veel herinneringen van de voorbije tien jaar werden opgehaald.De komende maanden weten de leden van Sens zeker wat te doen want op 28, 29 en 30 oktober vindt hun jubileumconcert plaats in Alden Biesen.