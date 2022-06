Selecties 3X3 Lions en Cats voor WK in Antwerpen zijn gekend, Raf Bogaerts verrassend reserve

De finale selecties voor de Crelan FIBA 3x3 World Cup in Antwerpen zijn bekend gemaakt. Bij de 3x3 Lions bestaat de selectie uit Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Maxime Depuydt. Bij de 3x3 Cats wordt gerekend op Julie Vanloo, Laure Resimont, Ine Joris en Becky Massey. Raf Bogaerts, vorig jaar nog op de Olympische Spelen in Tokio van de partijn, valt verrassend uit de boot. Ook Caspar Augustijnen en Elise Ramette zijn reserve.

Elise Ramette bij de 3x3 Cats en Caspar Augustijnen en Raf Bogaerts bij de 3x3 Lions, vallen dus net buiten de selectie. Al is de finale selectie wel onder voorbehoud van de uitslagenvan de covid-tests, die dit weekend worden afgenomen.De Crelan FIBA 3x3 World Cup vindt plaats van dinsdag 21 tot en met zondag 26 juni. De 3x3 Belgian Lions (4deop de Olympische Spelen in Tokio) zijn ingedeeld in de groep met Slovenië, Egypte, Oostenrijk en de Verenigde Staten. De 3x3 Cats spelen in de poulefase tegen Polen, Mongolië, Egypte en de Dominicaanse Republiek. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen dingen 20 landen mee naar de wereldtitel. Deze landen zijn verdeeld over vier poules van vijf. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Vanaf de kwartfinales is er een knock-outformule. De tweede en derde van elke poule spelen eerst nog achtste finales. Voor de nummers vier en vijf eindigt het tornooi na de groepsfase.