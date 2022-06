Eurovisiesongfestival volgend jaar dan toch niet in Oekraïne

Gezien de huidige oorlog vindt de EBU het niet veilig om het evenement in Oekraïne te organiseren. Wel is het de bedoeling dat de Oekraïense overwinning (van dit jaar) centraal zal staan in de show van volgende jaar. “Hiervan maken we een prioriteit tijdens onze besprekingen met het uiteindelijke gastland”, zo verzekert de EBU in een mededeling.

De EBU begint nu gesprekken met de Britse omroep BBC, de nummer twee van dit jaar.