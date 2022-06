Alison Van Uytvanck rukt op naar halve finales in Italiaans grastoernooi

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WTA 125-toernooi in het Italiaanse Gaiba (gras/115.000 dollar).

Van Uytvanck, het topreekshoofd, versloeg in de kwartfinales de Zwitserse Ylena In-Albon (WTA 111) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 10 minuten. Belgiës nummer twee speelt om een finaleticket tegen de Roemeense Ana Bogdan (WTA 110) of de Française Harmony Tan (WTA 120).

De 28-jarige Van Uytvanck schakelde in de tweede ronde (achtste finales) Ysaline Bonaventure (WTA 151) uit in slechts 46 minuten (6-2 en 6-2).

Greet Minnen (WTA 88), de derde Belgische op de hoofdtabel in Gaiba, raakte niet voorbij de eerste ronde. Ze verloor als zevende reekshoofd van de Oekraïense Kateryna Baindl (WTA 159) in twee sets (7-6 (7/3) en 6-2). (belga)