Ondernemend Maaseik ontvangt Marc Herremans

De onthulling van het Bronzen Eyckenblad – ondernemer van het jaar 2022 werd tevens gedaan door burgemeester Johan Tollenaere. “Het Bronzen Eyckenblad is dit jaar een heus kunstwerk waar elke inwoner van Maaseik van kan genieten. Namelijk een zitbank gepimpt met tal van Eyckenbladen. De bank zullen we op een gepast tijdstip installeren op de markt. Hiermee willen we het ondernemerschap vieren in Maaseik", aldus Stan Vandinter de ontwerper van het kunstwerk. Na de onthulling nam Marc Herremans de aanwezigen mee in zijn verhaal over veerkracht in het leven en specifiek in het leven van een ondernemer. Met vallen en opstaan. “Het leven is een voorrecht en daar moeten we van genieten”, aldus Herremans. Tijdens het netwerkmoment kon er nog genoten worden van een leuke borrel.