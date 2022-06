Tweede etappe Route d’Occitanie ingekort als gevolg van… hittegolf

Opvallend nieuws uit Frankrijk. Als gevolg van de hittegolf in het zuiden van Frankrijk is de tweede etappe van de Route d’Occitanie ingekort tot een ritje van… 34 kilometer. Na corona is nu ook de hitte een spelbreker voor de koers.

Er heerst al dagenlang een heuse ‘canicule’ boven het zuiden van Frankrijk. In het departement Tarn heerst code rood en dat heeft tot gevolg dat er niet mag worden gekoerst. Helaas gaat de tweede etappe van deze rittenkoers door het eerder genoemde departement. Gevolg: pas bij het overschrijden van de departementale grens met de Aveyron mag er opnieuw gekoerst worden. Dat zorgt ervoor dat de etappe van vandaag, met start in Graulhet en aankomst in Roquefort-sur-Soulzon, net geen 35 kilometer lang zal zijn. De eerste etappe gisteren werd gewonnen door Arnaud Démare.

(gvdl)