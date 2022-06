11 verdachten gearresteerd bij 16 huiszoekingen binnen groot drugsdossier

De politie Carma voerde dinsdag en woensdag in totaal 16 huiszoekingen uit op verschillende locaties in Genk, Hasselt en Maasmechelen. Dat gebeurde in het kader van een groot drugsdossier. In totaal werden elf verdachten gearresteerd. Vijf van hen zijn aangehouden.

De huiszoekingen passen binnen een groot drugsdossier dat gevoerd wordt door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg. Het onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een verkeerscontrole in 2021 waarbij drugs gevonden werden. Dinsdag en woensdag viel de politie Carma op verschillende adressen binnen in Genk, Hasselt en Maasmechelen. De politie kreeg hiervoor de bijstand van de hondensteundienst van de federale politie en de politiezones LRH en Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Bij de huiszoeking in de Rooshaegenweg in Vucht (Maasmechelen) werd een kleine ontmantelde cannabisplantage van zo’n 500 planten gevonden, die ter plaatse werd vernietigd. De politie nam ook een grote hoeveelheid cocaïne en cannabis, enkele luxeartikelen en twee auto’s in beslag. De wagens waren verbouwd en beschikten daardoor over verborgen ruimtes.

Vijf aanhoudingen

Negen Genkse mannen tussen 21 en 50 jaar werden gearresteerd, net als een 34-jarige vrouw uit Genk en een 30-jarige man uit Hasselt. De elf verdachten werden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot om vijf van hen aan te houden. Het gaat om drie mannen van 21, 22 en 34 jaar uit Genk, de 34-jarige Genkse vrouw en de man van 30 jaar uit Hasselt. Twee Genkse mannen van 50 en 31 jaar zijn vrij onder voorwaarden, vier anderen mochten beschikken. De politie Carma voert verder onderzoek. Bijkomende huiszoekingen zijn niet uitgesloten.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. ppn/siol