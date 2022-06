In delen van Frankrijk en Spanje is het bloedheet met temperaturen tot veertig graden en zelfs meer, en dat terwijl de echte zomer er nog moet beginnen. Maar ook bij ons is het al hoogzomer met temperaturen rond de dertig graden vandaag en morgen zelfs tot 34 graden. Waar moet je overal op letten in dat weer? En wat kan je wel of niet doen?