Bizarre Elon Musk spreekt Twitter-personeel toe: “We kunnen mensen helpen om het universum beter te begrijpen”

Musk bood in eerste instantie 44 miljard dollar voor Twitter, maar daarna verzandde het overnameproces in een bizarre opeenvolging van tegenstrijdige berichten. Toch sprak de miljardair het personeel van het bedrijf donderdag toe. In een videochat beantwoordde hij vragen van de 8.000 Twitter-werknemers over zijn plannen met het bedrijf.

Zo zei Musk onder andere dat hij de ambitie heeft om het aantal Twitter-gebruikers te laten groeien tot meer dan een miljard (vier maal zoveel als vandaag), en kan Twitter volgens hem in privéhanden – dus niet langer op de beurs – ook “sneller zijn ware potentieel laten ontluiken”. Hij kondigde ook aan dat het zijn plan was om het bedrijf persoonlijk te leiden (zoals hij dat nu ook doet bij Tesla).

Vrijheid van meningsuiting

Musk sprak ook over zijn visie op de vrijheid van meningsuiting. In het verleden liet hij zich kritisch uit over het beleid van Twitter op dat vlak, en maakte hij duidelijk dat hij voorstander is van absolute vrijheid. Volgens sommige personeelsleden zal dat echter leiden tot “een toxische omgeving”.

Maar daar was Musk het niet mee eens: “We moeten een balans vinden tussen mensen laten zeggen wat ze willen, en andere mensen zich comfortabel laten voelen op Twitter”, klonk het. Musk wil Twitter naar eigen zeggen ook “zo inclusief mogelijk maken”, door “zoveel mogelijk mensen op het platform te verzamelen”. Want “dat is voor mij de meest inclusieve definitie van inclusiviteit’, klonk het. “You know: all humans.”

Buitenaards leven

De notoir excentrieke Musk liet zich op een bepaald moment bizar genoeg zelfs uit over het mogelijke bestaan van buitenaards leven, al is het niet bepaald duidelijk hoe Twitter daarin een rol moet spelen. “Mijn filosofie in alles wat ik doe is de levensduur van onze beschaving rekken”, klonk het. “Die zal ooit tot een einde komen, maar laten we dat proberen zo lang mogelijk uit te stellen.”

“Zou het niet geweldig zijn om meer te begrijpen over het universum?”, aldus Musk. “Waarom we hier zijn, wat de betekenis is van het leven, waar we naartoe gaan, waar we vandaan komen? Kunnen we naar andere sterrenstelsels reizen, en kijken of daar nog beschavingen zijn? Wie weet zijn er een hele hoop beschavingen die al miljoenen jaren dood zijn.”