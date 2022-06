Belgische asielcentra “niet veilig”: “Kinderen zien geweld en seksueel overschrijdend gedrag”

De Belgische asielcentra vormen geen veilige plekken voor kinderen, en zijn onvoldoende afgestemd op de noden van gezinnen. Dat is de conclusie van het boek ‘Kind zijn in een asielcentrum’, waaraan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee op vraag van Fedasil twee jaar werkte. Het boek biedt concrete perspectieven om asielcentra kindvriendelijker te maken.

De leefwereld van kinderen in asielcentra werd door vier Odisee-onderzoekers in kaart gebracht, aan de hand van 149 interviews met 58 ouders, 38 kinderen, 38 opvangmedewerkers, en 15 experten. Het boek moet aantonen dat kinderen en gezinnen in asielopvang een niet te onderschatten groep vormen. Begin 2022 verblijven er meer dan 8.000 kinderen in België in collectieve opvangcentra. Begeleide en niet-begeleide kinderen vormen bijna een derde van alle bewoners, terwijl bijna één op de tien van alle bewoners niet-begeleide minderjarigen zijn.

In de interviews is onveiligheid één van de centrale thema’s die naar voren komt. “De meerderheid van de geïnterviewde kinderen gaven aan dat ze in de centra indirect of direct te maken hebben gehad met vormen van geweld, gaande van pesterijen en vechtpartijen tot seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van minderjarigen”, stelt onderzoekster Katja Fournier vast.

Een andere belangrijke vaststelling is dat geen van de 80 asielcentra in België ooit ontworpen is als gezinsvriendelijke omgeving. Het zijn vaak voormalige legerkazernes, hospitalen, vakantiecentra, of kantoorgebouwen. Het boekt biedt een overzicht van goede praktijken en reikt concrete verbeterpunten zoals private gezinskamers of speel- en huiswerkruimtes met computers en goede wifi.