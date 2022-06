Andreaz is het ziekenhuisnetwerk voor 530.000 Limburgers

Het ziekenhuisnetwerk van de Limburgse ziekenhuizen az Vesalius in Tongeren, Jessa in Hasselt, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder en Sint-Trudo in Sint-Truiden krijgt de naam Andreaz. Een naam die kwaliteit en professionaliteit, maar ook warmte en nabijheid uitstraalt. Andreaz eindigt op -az omdat het gaat om vier algemene ziekenhuizen maar vooral omdat het ziekenhuisnetwerk volledig wil zijn in zijn zorgaanbod, van a tot z.

Sinds 2019 vormen de vier ziekenhuizen een klinisch netwerk dat hoogkwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij de patiënt wil aanbieden. In het ziekenhuisnetwerk Andreaz wordt bestaande expertise gebundeld, de kwaliteit van zorg voor patiënten verhoogd en wordt die zorg zo dicht mogelijk bij huis aangeboden.“Deze gedeelde missie en visie is er al een tijdje en we willen die ook graag tot uiting laten komen in de naam en het logo van ons ziekenhuisnetwerk,” zegt Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis.“Andreaz verwijst natuurlijk naar Andreas Vesalius, de grondlegger van de moderne geneeskunde en benadrukt de kwaliteit en professionaliteit waar we met de vier ziekenhuizen voor staan. Maar de keuze voor een voornaam is ook heel bewust. Andreaz klinkt heel menselijk en toegankelijk en dat willen we zijn voor patiënten, hun naasten en onze medewerkers en artsen.”“Door kennisdeling en uitwisseling van competenties en middelen kunnen we efficiënter werken en een ruimer hoogkwalitatief medisch aanbod uitbouwen, dat is positief voor de patiënt maar biedt ook heel wat carrièrekansen voor artsen en andere medewerkers. Andreaz wil zo een aantrekkelijke werkgever zijn voor de grootste talenten,” zegt Yves Germeaux, voorzitter van de medische raad van az Vesalius.“Patiënten hebben vaak een vertrouwd ziekenhuis dicht bij huis en kunnen tijdens hun zorgtraject zoveel mogelijk in dat ziekenhuis behandeld en verzorgd worden. Dankzij het netwerk gebeurt dat met alle aanwezige kennis en kunde in onze vier ziekenhuizen”, zegt Joan Vlayen, hoofdarts van Sint-Trudo Ziekenhuis.“Voor een bepaalde ingreep of behandeling kan het dus zijn dat een patiënt doorverwezen wordt naar een ander netwerkziekenhuis met de nodige, specifieke expertise. Daarna kan je terugkeren naar je vertrouwde ziekenhuis voor je verdere behandeling.”“De samenwerking stopt natuurlijk niet bij onze vier ziekenhuizen,” zegt Nadja Vananroye, voorzitter van de raad van bestuur van het Sint-Franciscusziekenhuis. “Samen met huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers en andere zorgpartners willen we geïntegreerde zorg verder uitrollen om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook als ze zich niet binnen de muren van het ziekenhuis bevinden.”Het nieuwe logo van het ziekenhuisnetwerk werd ontworpen door communicatiebureau Hands uit Hasselt.