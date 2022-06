Ambassadeur van Nepal aanwezig op viering 10-jarig bestaan van Comité Gahate

Tien jaar geleden kwamen Werner en Hilde Vanhie tijdens een van hun trektochten door Nepal in contact met inspirerende mensen die hen overtuigden om in het godvergeten dorp Gahate een gezondheidscentrum op te richten. Dat deden ze, en tevens bouwden ze samen met enkele vrienden het Comté Gahate uit. Nu, tien jaar later is hun enthousiasme nog even groot als toen. Na het gezondheidscentrum werd in Gahate ook de lagere school opgeknapt. In 2015 sloeg echter het noodlot toe: twee aardbevingen verwoestten de streek. De school moest heropgebouwd worden en ook in een verderop in de bergen gelegen dorp , Dhobane, stond het comité in voor de herstelling van een zwaar beschadigde school. Omdat er daar geen stroom is, installeerden ze er zonnepanelen en richtten een computerklas in, net zoals in Gahate.Tijdens hun allereerste trektochten ontmoetten ze Manoj, een jongen uit een arme familie wiens studies ze betaalden. Het is deze Manoj, intussen ingenieur-architect, die de plaatselijke spilfiguur werd van het project.Het comité zorgde intussen ook voor de inrichting van kleine gezondheidscentra in diverse Nepalese bergdorpen: Mangsima, Dingla en Karmarang. De coronapandemie maakte het niet altijd eenvoudig maar met de hulp van veel enthousiaste mensen in Nepal en veel steun van de vrienden uit Limburg lukte het uiteindelijk. Deze tien jaar werking werd gevierd met een kleurrijk feestmaal, waarbij de bijna 200 aanwezigen een kata of sjaaltje omgehangen kregen als zegening en als teken van de allerbeste wensen.