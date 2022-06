Levensloop Genk brengt vechters tegen kanker samen

Op 8 en 9 oktober 2022 wandelen, lopen en fietsen tientallen teams 24 uur lang op de atletiekpiste van het Atlascollege ten voordele van Stichting tegen kanker. Gedurende dit weekend wil Levensloop Genk de ‘vechters’ samenbrengen in een warme sfeer, met een drankje en een hapje, een gezellig ontbijt, workshops, kinderanimatie, optredens en een kaarsenceremonie.Heel wat vechters vonden intussen de weg naar Levensloop, sommigen wensen het allemaal alleen te verwerken, maar veel kankerpatiënten weten het gewoonweg niet. Levensloop Genk doet daarom een warme oproep om zich te melden als ‘vechter’. Dat kan via www.levenloop.be/genk waar je overigens alle informatie vindt over het evenement.Eens die eerste stap gezet word je op de hoogte gehouden van alle verdere activiteiten en wil het ‘vechtersteam’ je helpen waar het nodig is om positieve energie te vinden.