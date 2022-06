Leerling Don Bosco Helchteren verrast met creatief ontwerp

Na het afwerken van zijn eindwerk vroeg Lars Bellefroid van Don Bosco Helchteren aan zijn leraar of hij zelf iets mocht ontwerpen.

De leerling van het zevende jaar wilde een schoenenkast ontwerpen in de vorm van een schoenendoos. Meneer Van Suetendael had aanvankelijk wat bedenkingen, maar hij gaf Lars en Jonas carte blanche. Bij het zien van het ontwerp en het afgewerkte meubel was de leerkracht aangenaam verrast door de prestatie van de leerlingen. Ze gaan dit mooie project indienen om deel te nemen aan de Schrijnwerk Award. Don Bosco Helchteren kreeg heel wat positieve reacties op sociale media.