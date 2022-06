Na de fietstocht van vorige week naar Postel, met veel regen, reed Okra Neerpelt op 16 juni, onder een stralende zon naar de Bullenschool in Meeuwen-Gruitrode. Na het genieten van een groot stuk Limburgse vlaai met koffie werd de terugtocht via nog een terrasje in Peer aangevat. Volgende week is Tongerloo aan de beurt met hopelijk terug een mooi zonnetje.