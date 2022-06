ROYALS. Prins Harry valt van zijn paard, groot feest in Noorwegen

Groot feest in Noorwegen, pijnlijke nederlaag voor prins Harry en zijn grootmoeder komt nog eens buiten. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Prinses Charlène gaat op reis

Niet naar Zuid-Afrika maar samen met haar echtgenoot Albert van Monaco naar Noorwegen. Het is de eerste keer sinds haar afwezigheid en ziekte dat de prinses opnieuw zal deelnemen aan een officieel bezoek. De prins zal er onder meer een nieuwe tentoonstelling openen in Olso en samen zullen ze lunchen met koning Harald en koningin Sonja.

De prinses vertoefde zeven maanden in haar thuisland Zuid-Afrika waar ze kampte met gezondheidsproblemen. Zo werd ze meerdere keren geopereerd en liep het herstel moeizaam. Uiteindelijk keerde ze in maart terug naar Monaco.

© ISOPIX

Dubbel zien in het Verenigd Koninkrijk

Niet alleen dochters neuzen wel eens in de kleerkast van hun moeder. Bij Kate Middleton en haar moeder Carole is het net andersom. Zo werd de 67-jarige moeder van de hertogin van Cambridge gezien in een roze jurk op Royal Ascot, een jaarlijkse hoogmis als het gaat om de paardensport.

Een jurk die de hertogin zelf een jaar geleden droeg toen ze het vijfjarig kankerpatiëntje Mila Sneddon ontmoette voor haar videoproject Hold Still. De jurk is van het Londense ME+EM en kostte toen 540 dollar (omgerekend zo’n 512 euro).

Feest in Noorwegen

Prinses Ingrid Alexandra wordt 18 jaar en daar hoort een galadiner met een indrukwekkende gastenlijst bij. Ook onze eigen kroonprinses Elisabeth, die volop in de examens zit, vliegt van Londen over en weer om het feestje samen met haar moeder koningin Mathilde bij te wonen. En ze zal zeker niet de enige troonopvolger zijn. Ook prinses Amalia zal er samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn.

Het Noorse hof heeft ter ere van de verjaardag van de prinses alvast de allereerste galaportretten van Ingrid Alexandra met de wereld gedeeld. En het moet gezegd worden: de tiener ziet er stralend uit.

Val voor Harry

Ondanks dat prins Harry het Verenigd Koninkrijk inruilde voor het zonnige Californië heeft hij nog niet alle tradities opgegeven. Zo speelt de jongere broer van William nog altijd graag een potje polo. Maar helaas kwam de prins in het heetst van de strijd ten val, aldus de Britse krant Daily Mail. De prins was even geschrokken maar hield uiteindelijk niets over aan de val. Helaas voor hem verloor zijn team de wedstrijd wel met slechts 1 puntje verschil.

© ISOPIX

De Queen liet zich nog eens zien

Ondanks haar broze gezondheid was de Britse Queen afgelopen week nog eens in het openbaar te zien. Met een wandelstok in de hand woonde ze een dienst bij in de St George’s Chapel in Windsor naar aanleiding van de toetreding van haar schoondochter Camilla als lid van de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk, de Orde van de Kousenband.

Opvallend detail: de Queen droeg geen mantelpakje in felle kleuren zoals we van haar gewoon zijn maar een lange zilverkleurige jurk.