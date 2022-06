Project 'Iets voor Niets' in Beringen-Mijn

In het kader van het vak 'Organisatie en Samenwerking' hebben de cursisten van CVO LBC Beringen dit project opgericht samen met hun leerkracht Marjoke Swinnen. Het doel van dit initiatief was gezinnen in kansarmoede te helpen. De cursisten zeggen er het volgende over: “Dankzij onze samenwerking met Patrick Moons van SAAMO Limburg, het Inloophuis en bijdragen van lokale handelaars zoals Lidl België, Spar Beringen, Leonidas en De Standaard Boekhandel hebben wij een 26-tal gezinnen van een pakketje kunnen voorzien. Elk pakket bevatte droge en verse voeding, poets- en hygiëneproducten. Voor de kinderen was er speelgoed en kinderkleding voorzien. Hierbij willen we ook de mensen bedanken voor hun donaties van kleding, boeken en speelgoed. We hebben heel wat blije kindergezichten zien passeren. Onze klas vond het alvast een fijne ervaring en door de vele positieve reacties kunnen we zeggen dat we geslaagd zijn in ons opzet."