Dienstenthuis opent eerste vestiging in Limburg

Dienstenthuis Beringen is het 10de kantoor en gisteren mochten alle collega’s en de burgemeester klinken op de officiële opening. Afgevaardigd bestuurder Tim Klaassen: “Het is niet toevallig dat we met Dienstenthuis richting Limburg komen. De warme mensen, de gemoedelijke sfeer, dat past helemaal bij onze visie en ons bedrijf.” Er werken momenteel 26 thuishulpen bij Dienstenthuis in Beringen. “We willen blijven groeien en een gevestigde waarde worden in Limburg. Ben je op zoek naar een toffe job of ken je iemand die als thuishulp wil werken, stuur ze zeker door naar ons kantoor”, vult Klaassen nog aan.Dienstenthuis nam eind vorig jaar Proper at Home over en zaakvoerder Anja Box werkt nu verder bij Dienstenthuis. Ze is helemaal in haar sas met de samenwerking. “Als piepklein bedrijfje kan je niet meer overleven in deze sector. Daarom ben ik blij dat ik nu onderdak vind bij een bedrijf met dezelfde hartelijke visie als de mijne; heel sociaalvoelend en mensgericht. Ik kan mijn poetshulpen op dezelfde manier blijven ‘soigneren’, maar heb nu een stabiel bedrijf achter mij staan waardoor het zowel voor mij als voor de poetshulpen enkel nog beter kan worden en we samen met vertrouwen en plezier de toekomst tegemoet kunnen gaan.”Ook burgemeester Thomas Vints was aanwezig en zorgde voor de officiële opening door samen met Anja het lint door te knippen. “We zijn heel blij dat Dienstenthuis de weg naar Limburg, en meer bepaald naar Beringen, heeft gevonden”, klonk het. “Voor veel mensen is een goede thuishulp onmisbaar en met Dienstenthuis hebben we een heel fijne werkgever erbij in onze stad.”