Sint-Jankoor gaat mee op diocesane bedevaart naar Banneux

Donderdag 16 juni, op sacramentsdag, kwamen gelovigen van het bisdom Hasselt samen in Banneux voor hun 62ste diocesane bedevaart.

Na drie coronajaren kon het terug. Geen bedevaart zonder zangkoor. Vele kerkkoren geraakten niet of moeilijk terug opgestart door sterfgevallen of ouderdom van de koorleden. Zo kwam men terecht bij het Sint-Jankoor uit Thiewinkel Lummen. Zij hielden opmerkelijk goed stand door coronaveilig te blijven oefenen en moderne media in te schakelen om te blijven repeteren. Vergezeld met een tiental sympathisanten vertrokken ze die donderdag voor misviering, sacramentsviering en lof met de autobus naar Banneux. Vicaris-generaal E.H. Karel Duys dankte alle gelovigen voor hun aanwezigheid. Het werd een enthousiast gebeuren, mede door vrijwillige inzet en toewijding van koorleden en bestuur.