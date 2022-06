LIVE. Doen Tim Wellens en Quinten Hermans in koninginnenrit gooi naar eindzege Baloise Belgium Tour?

Het is D-day in de Baloise Belgium Tour met de koninginnenrit in en om Durbuy. Van bij de start gaat omhoog met enkele lokale omlopen van net geen veertig kilometer en zes pittige hellingen: de Côte-Champs des Hêtres, Côte-Petite Somme, Côte de Bende, Côte de Hermanne, Côte Grand Houmart en Mur de Durbuy. Zetten Tim Wellens en Quinten Hermans hun klassementsambities kracht bij? Volg het hier live.