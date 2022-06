25 jaar geleden opende Decathlon eerste winkel in België: wat is hun geheim?

Deze foto werd genomen bij de opening van de eerste Decathlon-winkel in Antwerpen, in 1997. Foto rr

Sportwinkel Decathlon viert vrijdag zijn 25ste verjaardag in België. De eerste Belgische winkel van de bekende Franse keten ging op 17 juni 1997 open aan de Noorderlaan in Antwerpen. Intussen stelt Decathlon in België zo’n 3.400 mensen tewerk, waarvan bijna een derde in de provincie Antwerpen. Zelfs in het coronajaar 2020 haalde het bedrijf hier nog een nettowinst van 7,5 miljoen euro. Hoe komt het dat het bedrijf zo succesvol is?