Boerenbond dient bezwaarschrift tegen stikstofakkoord in: “Twee maten en twee gewichten”

Het openbaar onderzoek is op 19 april gestart, en loopt nog tot en met vandaag/vrijdag. Omdat de Boerenbond gevestigd is in Leuven, moest het bezwaar, dat 170 pagina’s telt, in Leuven ingediend worden.

De Boerenbond stelt dat de doelstellingen van het stikstofakkoord niet haalbaar zijn voor de boeren. “Ze zijn veel te zwaar”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Bovendien zijn ze gericht op individuele boerderijen, in plaats van te kijken naar de gehele sector. Daardoor worden bepaalde maatregelen niet in rekening gebracht.”

Het akkoord houdt bovendien geen rekening met de stikstof die verdwijnt door de opkoopregeling voor de varkensbedrijven, stelt de Boerenbond. Ook het aantal landbouwbedrijven dat de komende jaren stopt, wordt niet meegenomen. Volgens eigen cijfers is de gemiddelde leeftijd van landbouwers 56 jaar en geeft slechts 12 procent van de 50+’ers aan een opvolger te hebben.

Er wordt volgens de organisatie ook te weinig gekeken naar innovaties van bijvoorbeeld veevoeder of bedrijfsbeheer. Een laatste argument vindt de Boerenbond bij andere sectoren. Stikstof van landbouw wordt “anders behandeld” dan stikstof van industrie of verkeer, zegt de bond, die daarmee verwijst naar chemiebedrijf Ineos, dat wel een vergunning kreeg van minister van Leefmilieu Zuhal Demir.

“Twee maten en twee gewichten”, zegt voorzitter Ceyssens. “Het zal de natuur worst wezen vanwaar de stikstof komt: van de industrie of van de landbouw.”

Hoeveel bezwaren er uiteindelijk zullen zijn ingediend, is nog niet duidelijk. Alle reacties moeten nu worden overgemaakt aan het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.