Heeft ze genoeg van de kritiek? Britney Spears verwijdert Instagram-account

“Sorry, this page isn’t available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed.” Die melding krijgen fans sinds vrijdag te lezen als ze naar het Instagram-account van Spears surfen. De zangeres was de afgelopen weken en maanden nochtans weer bijzonder actief – en omstreden – op Instagram, met verschillende naaktfoto’s, uithalen naar haar familieleden, en berichten over haar huwelijk met Sam Ashgari.

In maart verwijderde Spears haar Instagram-account al eens, nadat ze kritiek kreeg van de buitenwereld voor een openhartig relaas over haar strijd tegen de voogdijschap van haar vader, die soms uitmondde in vijandige berichten over haar familie.

Op sociale media maken veel fans zich ook ditmaal zorgen om de zangeres. Er werd gespeculeerd dat Instagram het account ditmaal verwijderd zou hebben, maar het bedrijf ontkent dat formeel.