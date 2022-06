Geen Oscar and the Wolf op Pukkelpop? Frontman annuleert concerten wegens angst en depressie

Hij zou binnenkort op het vliegtuig stappen om te gaan optreden in Praag, Tel Aviv en andere festivals. Maar vanochtend liet Max Colombie (31), frontman van Oscar and the wolf, via sociale media weten dat hij alle komende concerten uitstelt. Over het verschijnen van de band op Pukkelpop (zondag 21 augustus) is nog geen zekerheid. De zanger trekt zich een tijdje terug uit de schijnwerpers om aan zijn angstgevoelens en depressie te werken.