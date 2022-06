Genkse burgemeester Wim Dries is nieuwe voorzitter van Fluvius

Wim Dries is in opvolging van Piet Buyse nu ook voorzitter van netbeheerder Fluvius. — © RR

Burgemeester Wim Dries van Genk wordt voorzitter van netbeheerder Fluvius. Hij volgt Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde op. De wissel is het gevolg van een afspraak die in het begin van de legislatuur werd gemaakt.

Dries ziet zijn aanstelling als een nieuwe uitdaging voor een almaar sneller veranderende toekomst. “Onze samenleving evolueert naar een klimaatneutrale energiemix”, zegt Dries. “Daar moeten we als Fluvius op inspelen en samen met steden en gemeenten naar streven. We hebben hierin belangrijke verantwoordelijkheden. Onze burgers overtuigen van een noodzakelijke gedragsverandering rond het gebruik van milieuvriendelijke energie is daar één van.”

Wim Dries is al sinds 2009 burgemeester van Genk. Sinds 2018 zetelt hij in de Raad van Bestuur van Fluvius. Nog is Dries voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Piet Buyse was de eerste voorzitter van het in 2018 eengemaakte Fluvius.