15-tal crèches op herevaluatielijst hebben geen inspectieverslag

Van de 54 kinderopvanginitiatieven die de voorbije weken geherevalueerd werden, zijn er een 15-tal zonder een beschikbaar inspectieverslag. Van de initiatieven die wel over een inspectieverslag beschikten, had minstens de helft tekorten waarbij begeleiders meer kindjes moesten opvangen dan wettelijk toegelaten. Dat zegt Vlaams Parlementslid Celia Groothedde (Groen).

De voorbije weken kregen 54 opvanginitiatieven een herevaluatie. Het gaat om initiatieven die nog open waren nadat het agentschap zich de voorbije jaren benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket. Nadat er eerder deze week problemen waren opgedoken rond die lijst kondigde minister van Welzijn Hilde Crevits extra inspecties aan.

Volgens Groen-parlementslid Celia Groothedde zijn er voor een 15-tal van de betrokken opvanginitiatieven ook geen inspectieverslagen beschikbaar. “Voor degenen waarvoor wel een inspectieverslag beschikbaar was, weliswaar in zeer beperkte mate meestal, konden wij in minstens de helft tekorten aanduiden waarbij begeleiders meer kindjes moesten opvangen dan wettelijk toegelaten”, zegt Groothedde. Zij blijft daarbij hameren op het mogelijke verband tussen het overschrijden van de kindnorm en “een verhoogd risico op incidenten”.

“Zorginspectie op haar limieten”

Volgens Groothedde is het ook duidelijk dat de Zorginspectie op haar limieten zit. Leidend ambtenaar Karine Moykens bevestigde vorige week in de onderzoekscommissie dat het personeelsgebrek zich laat voelen. Moykens zei toen ook dat de voorbije jaren bij één op de vijf inspecties een overtal wordt vastgesteld, een situatie waarbij er onvoldoende begeleiders zijn voor het aantal aanwezige kinderen.

Groothedde vreest dat de situatie voor dit jaar zelf nog erger is. “Er is immers een heel grote crisis in de kinderopvang, een groot en snel stijgend personeelstekort en een vertraging en gebrek aan reguliere inspecties. Wellicht is die hoge 1 op 5 (crèches met een overschrijding van de kindnorm, red.) dus nog een onderschatting zijn van de problematiek”, zegt ze.