Nederlandse regering sluit nieuwe lockdown niet uit: “Afhankelijk van opkomst nieuwe, besmettelijke coronavarianten”

De Nederlandse minister van Gezondheidszorg Ernst Kuipers kan niet garanderen dat er geen nieuwe lockdown komt in het land. Dat hangt onder meer af van de mogelijke opkomst van nieuwe, ernstig ziekmakende en zeer besmettelijke coronavarianten, waartegen de huidige vaccins niet werken. Dat zei Kuipers in een parlementair debat over zijn langetermijnaanpak rond corona.

Kuipers kon naar eigen zeggen niet aangeven wanneer strengere maatregelen nodig zijn. In de vorige crisis waren vooral de druk op de zorg en de bezetting op intensieve zorg belangrijke factoren bij de te nemen maatregelen. “Maar de situatie is nu anders”, aldus de minister. “Er zijn en komen andere varianten, en veel mensen hebben al een besmetting doorgemaakt. Ik kan nu niet voorspellen of het aantal besmettingen leidend wordt, dan wel de ziekmakendheid van een variant.”

Kuipers maakte ook duidelijk dat de Nederlandse regering momenteel geen juridische mogelijkheden heeft om maatregelen op te leggen, zoals het dragen van mondmaskers of het houden van afstand. Die wettelijke grondslag verdween nadat de Eerste Kamer in mei een nieuwe verlenging van de Tijdelijke coronawet verwierp. Pas na een wijziging van de ‘Wet publieke gezondheid’ zou de regering weer verplichtende maatregelen kunnen opleggen. Een voorstel daartoe werd in augustus al ingediend door Kuipers.

Als de nood hoog is, zou Kuipers wel kunnen teruggrijpen naar noodverordeningen, zoals dat in het begin van de coronacrisis in Nederland de praktijk was.

Vaccinatie

De zorgen van het Nederlandse parlement over een te geringe capaciteit bij de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, om snel veel mensen te kunnen vaccineren zodra dat nodig is, deelt Kuipers niet. Binnen zes weken kunnen drie miljoen mensen worden gevaccineerd. Dat lijkt hem voldoende.

Wel maakt hij zich zorgen over de vaccinatiegraad: in de laatste vaccinatieronde was de opkomst “teleurstellend”, zei de minister. In die ronde eerder dit jaar konden alle 60-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid een tweede boosterprik halen. Heel veel mensen hebben dat niet gedaan.

Capaciteit intensieve zorg

Aan de breed gedeelde wens van het parlement om de capaciteit van de intensieve zorg uit te breiden, wil Kuipers niet tegemoetkomen. Die capaciteit is voldoende, stelde hij. Er zijn nu 993 operationele IC-bedden, bedden waarvoor personeel is ingeroosterd. Daarvan waren er donderdag 686 in gebruik. In 24 van die bedden liggen coronapatiënten.

Als het nodig is, is opschaling naar 1.700 ic-bedden mogelijk. Meer kunnen ic-afdelingen niet aan, stelde de minister. Er is dan onvoldoende personeel per patiënt beschikbaar. Ook komt dan de reguliere zorg in de knel.