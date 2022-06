Volodimir Zelenski verrast bezoekers techbeurzen met speech als 3D-hologram en referentie naar ‘Star wars’

De bezoekers van zeven techbeurzen over heel Europa kregen een speciale verrassing. Op een bepaald ogenblik gaf een 3D-hologram van Oekraïens president Volodimir Zelenski een speech aan het aanwezige publiek. In zijn toespraak riep hij onder meer techbedrijven op om te investeren in zijn land én liet hij zich opmerken met een referentie naar Star wars.

De speech werd gelijktijdig op alle techbeurzen uitgezonden. “Het is ongebruikelijk dat presidenten of regeringsleiders een hologram gebruiken om mensen aan te spreken”, zei hij. “Maar dit is niet het enige aspect van Star wars dat we in de praktijk brengen. We zullen het rijk ook verslaan.”

