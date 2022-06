Het eerste interview van Vincent Kompany als coach van Burnley: “Ik heb gekozen voor goede mensen”

De officiële aankondiging gebeurde afgelopen dinsdag, nu is er ook het eerste officiële video-interview. Logische opener: waarom Burnley en hoe is het gegaan? “Ik moest er natuurlijk eerst met mijn vrouw over spreken maar mijn familie zou me overal volgen, zelfs naar Timboektoe”, opende Kompany. “Ik mag dus niet zeggen dat ik hier ben om familiale redenen. Ik hou van de streek, echt waar, maar dit is een professionele beslissing in functie van mijn carrière.”

Kompany moest overtuigd worden. “Daarvoor wilde ik vooral met de eigenaren spreken, met clubleden en vooral had ik nood aan alle beschikbare informatie alvorens mijn beslissing te nemen. Ik ben in die studieronde veel goede mensen tegen het lijf gelopen en dat heeft me over de streep getrokken. Je kan gehecht raken aan het logo, aan het geld maar uiteindelijk draait het om mensen. Ik heb gekozen voor goede mensen.”

De voormalige speler van het naburige Manchester City weet waar hij met de club naartoe wil. “Het probleem in het voetbal is dat als je met woorden als ‘project’ of ‘visie’ komt en je verliest je eerste wedstrijden, dan krijg je meteen te horen dat het om resultaten draait. Hier heb ik het gevoel dat we altijd samen zullen blijven, in goede en slechte tijden. Je kan wel grote woorden gebruiken en zeggen dat we dit of dat willen maar hier heb ik het gevoel dat we de discipline hebben om in elkaar te blijven geloven. Ik zal al blij zijn dat fans achteraf zeggen dat ze graag naar onze wedstrijden komen, dat ze een ploeg zien die ervoor gaat. We zullen ook agressief moeten zijn maar ik wil vooral dat de fans plezier beleven aan ons spel. Ik wil spelers kunnen behouden die passen in wat we willen en nieuwe spelers halen die brengen wat we willen. We zullen spelers verkopen voor de winst zodat de club kan groeien tot een niveau dat hoger is dan waar we nu zijn. Maar mijn eerste bekommernis is dat de fans zich amuseren. En dat als het slecht is, dat ze een team zien dat er opnieuw voor gaat, een team dat groeit. Dat lijkt me veel wezenlijker dan ronkende verklaringen. Want die kan iedereen maken.”

Bekijk hierboven het volledige interview.

(gvdl)