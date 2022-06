Bilzen

Het verkeer op de Abbendaal - net voor de aansluiting met de Maastrichterstraat - zit momenteel muurvast door een ongeval. Een container - geladen met papier - kantelde er en kwam tegen een vrachtwagen die uit de tegenovergestelde richting kwam terecht. Niemand raakte gewond. Maar de rijbaan is volledig versperd. Het verkeer richting industrieterrein de Spelver is afgesloten. Dat zorgt voor lange files in de buurt. mm

